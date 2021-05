Isa Mazzocchi è “chef donna” 2021 per la guida Michelin: “Premiati i nostri valori”

Isa Mazzocchi è “chef donna” del 2021 per la guida Michelin. Un prestigioso riconoscimento che va a impreziosire ulteriormente il già ricco curriculum di Mazzocchi e del ristorante stellato La Palta a Bilegno di Borgonovo (Piacenza).

“Siamo emozionati e onorati per questo riconoscimento alla carriera di Isa e… a tutta la squadra del nostro ristorante!” si legge sulla pagina Facebook de “La Palta”.

“Siamo tutti euforici per questo riconoscimento. Tutta la mia famiglia, a partire da mio marito e da mia sorella, unitamente a tutto il mio staff abbiamo accolto con grande entusiasmo questa notizia”. Sono le prime parole cariche di emozione Isa Mazzocchi, contattata telefonicamente. “Questo riconoscimento è frutto di una storia fatta di valori, tradizioni e attaccamento al territorio. Personalmente sono molto lusingata. Rappresenta lo specchio di quello che noi siamo: persone vere, umane, con valori forti” dice.

“I mesi scorsi sono stati davvero duri, ora siamo estremamente felici di rimettere in moto la Palta – spiega – ma abbiamo la fortuna di avere alcuni tavoli all’aperto, cosa che alcuni altri ristoranti non hanno. Confido sia un momento di ripartenza, con l’auspicio di aprire definitivamente”.

“Un doveroso e cordiale ringraziamento – conclude – lo rivolgo ai nostri clienti, i quali non ci hanno mai abbandonato e dimenticato. Ci hanno supportato nei lunghi mesi di stop e hanno ripreso a prenotare e questo ci fa davvero piacere”.

Nel 2020 l’ambito riconoscimento era andato alla napoletana Marianna Vitale, l’anno prima era stata la volta della siciliana Martina Caruso. Le altre due cuoche nell’albo d’oro di questo premio erano state la calabrese a Caterina Ceraudo (nel 2018) e la friulana Fabriza Meroi (nel 2017).

Il riconoscimento della guida Michelin è sostenuto dallo champagne Veuve Cliquot.

La nota stampa

Isa Mazzocchi è stata selezionata dagli ispettori Michelin per il suo fortissimo legame con il suo territorio, che promuove attraverso i suoi piatti per farne emergere le peculiarità. La cucina, nella quale investe tutte le sue energie, la sua tenacia e l’apprendimento continuo, le permettono di spaziare tra passato, presente e futuro, per portare l’ospite in una dimensione di esperienza senza tempo, fatta di tradizione e innovazione.

Il suo ristorante prende il nome da quella che, in dialetto piacentino, era la tabaccheria del paese e che un tempo operava proprio nei locali dell’attuale ristorante.

Stella Michelin dall’edizione 2012, oggi si aggiudica il Premio Michelin Chef Donna 2021 by Veuve Cliquot.

Isa è una delle 42 chef italiane a capo di ristoranti stellati. In tutto il mondo sono 197.

Il premio speciale Michelin Chef Donna 2021 by Veuve Clicquot si inserisce tra i premi assegnati da Michelin in occasione della presentazione della 66a edizione della Guida Michelin Italia, lo scorso novembre, quale riconoscimento di storie di italiani di successo che contribuiscono all’eccellenza del patrimonio culturale della nostra nazione: il premio MICHELIN Giovane Chef 2021, è stato assegnato a Antonio Ziantoni, Zia1 stella, Roma, Il premio MICHELIN Chef Mentor 2021, è stato assegnato a Niko Romito, Reale3 stelle, Castel di Sangro (AQ), il premio MICHELIN Servizio di Sala 2021, è stato assegnato a Christian Rainer, Peter Brunel Ristorante Gourmet1 stella, Arco (TN), il premio MICHELIN Sommelier 2021, è stato assegnato a Matteo Circella, La Brincabib, Ne (GE).