Iscrizioni aperte per il mese di luglio al nido di Roveleto di Cadeo

Una stanza con angolo morbido per i piccolissimi, uno spazio per la lettura e il gioco, uno per il pranzo e la merenda, una piccola cucina, una sala per la nanna e un giardino per i giochi all’aperto. Per i genitori, un salottino con una piccola biblioteca sui temi dell’infanzia.

Al Nido di Aemilia, il Piccolo Gruppo Educativo di Roveleto di Cadeo gestito da Cooperativa L’Arco in convenzione con il Comune di Cadeo, si impara e cresce giocando, con attività per ogni fascia di età: letture, musica, manipolazione, pittura, educazione motoria, scoperta e riconoscimento delle emozioni. Un tempo scandito da routine e attenti ai ritmi naturali di ogni bambino, che il Nido offre alle famiglie anche nel periodo estivo: è infatti possibile iscrivere i propri bimbi, dai 12 ai 36 mesi, anche per il mese di luglio, con apertura da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13. I posti rimasti sono tre, su un totale di otto, il numero ideale perchè ogni bambino possa condividere esperienze di gruppo ed essere riconosciuto e valorizzato nella sua unicità.

Sono inoltre aperte le iscrizioni per settembre: anche per settembre i posti ancora tre, ed è possibile scegliere tra una frequenza part time (dalle 8 alle 13) e full time (dalle 8 alle 16), con entrata anticipata alle 7.30 o 7.45, su richiesta. Per informazioni e iscrizioni: 389 2870093, nidoaemilia@arcopiacenza.it. (nota stampa)