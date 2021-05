La convenienza del noleggio auto con pagamento mensile

La possibilità di usare un’auto nuova senza acquistarla ora è alla portata di tutti, imprenditori, aziende ed anche clienti privati: è la convenienza offerta dal noleggio auto a lungo termine. Di che cosa si tratta? È una tipologia contrattuale che consente di poter usare una vettura dietro pagamento di una rata ogni mese.

Il noleggio auto mensile è infatti la soluzione più consona a soddisfare le esigenze di chi voglia viaggiare su 4 ruote senza preoccuparsi di assicurazioni, cambio gomme, manutenzioni e riparazioni in caso di incidenti. Grazie infatti a questa formula contrattuale, secondo cui viene concesso al conducente l’utilizzo della vettura con l’accordo che ogni mese versi la quota pattuita, il cliente potrà beneficiare di un pacchetto “all inclusive” di servizi come la manutenzione ordinaria e straordinaria, il cambio delle gomme a seconda della stagione e la copertura assicurativa anche in caso di sinistri stradali.

Non tutti i noleggi auto sono uguali

A fare la differenza di un noleggio di auto sono le tariffe, che variano in base alla tipologia di auto scelta, al chilometraggio e ai costi proposti dalla società automobilistica. L’unico elemento comune è la rateizzazione mensile, che può essere di 3, 6 o 9 mesi, cioè il cosiddetto noleggio a medio termine. Questo si distingue dal noleggio a breve termine che viene invece valutato in base ai giorni.

Perché allora scegliere un noleggio auto con pagamento mensile? I motivi possono essere vari:

Viene scelto come opzione da chi, recandosi in una città diversa dalla propria, voglia spostarsi senza problemi in qualunque momento della giornata per tempi abbastanza lunghi. Può essere il caso di chi si sposta per lavoro o per i turisti che trascorreranno una lunga vacanza alla scoperta dei differenti luoghi;

Se si ha l’auto dal meccanico e intanto si ha necessità di spostarsi senza vincoli;

Se si ha un’azienda e si desidera costruire una flotta senza spendere grossi capitali;

Se si vuole risparmiare sia in termini economici che temporali, abbattendo quindi i costi delle spese

Quali sono i vantaggi del noleggio auto mensile?

La convenienza di un noleggio auto con pagamento mensile, dunque, è molteplice sotto diversi aspetti: in primis per ammortizzare i costi e viaggiare senza preoccupazioni. Nel dettaglio, il noleggio auto con pagamento mese per mese conviene perché: