“La Fortezza dei Visconti” Il primo giugno visita guidata per la terza età

Nell’ambito del ciclo di incontri dedicati alla terza età, l’ufficio Attività Socio-ricreative del Comune di Piacenza ha organizzato una visita guidata per conoscere l’antico complesso militare fortificato che i Visconti, signori di Milano, costruirono nella nostra città dopo averla conquistata nel 1313.

Con la preziosa collaborazione dell’architetto Manrico Bissi dell’associazione Archistorica – informa il Comune -, si tornerà al culmine della civiltà medievale in una Piacenza che era punto strategico per il rapido attraversamento del Po verso la Lombardia e vantaggiosa base navale per la flotta Viscontea. L’architetto Bissi metterà a disposizione il suo sapere per scoprire un altro gioiello del sistema fortificato di Piacenza costituito da due cittadelle murate: la Cittadella Vegia sull’area dell’attuale Campo Daturi e la Cittadella Nova, in parte sopravvissuta con le sue torri e le sue mura, accanto al Palazzo Farnese.

L’appuntamento è per martedì 1° giugno. Per informazioni e per poter partecipare è necessario iscriversi telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative al numero 0523.492724. Le iscrizioni saranno raccolte esclusivamente a partire da venerdì 28 maggio dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento posti. Il costo della visita è di 5 euro.