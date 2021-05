La mappa della ricchezza a Piacenza: Gazzola è ancora il comune più ricco

Gazzola è il Comune più ricco in provincia di Piacenza. Morfasso il più povero. E’ quanto emerge dall’analisi realizzata dalla società bergamasca Intwig – relativa al 2019, l’ultimo anno disponibile – sul reddito imponibile pro capite nei Comuni Italiani. Nella mappa della foto sopra il quadro regionale comune per comune.

Partendo dai dati resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’analisi mostra che, nell’anno prima del covid, il reddito imponibile pro capite medio in Italia (al netto delle eventuali detrazioni) è risultato di 20.079 euro, sostanzialmente stabile rispetto al dato del 2018 (20.049 euro). Grazie all’elaborazione di INTWIG i numeri sul reddito sono stati trasposti in una mappa interattiva. Consultandola, stringendo il focus a livello provinciale, si scopre una situazione in linea con gli anni passati: a farla da padrone è ancora Gazzola, con un reddito pro capite di 26.264 euro. Seguono Rivergaro (24.153 euro) e Gossolengo (24.013 euro). In coda alla classifica sul reddito pro capite ci sono invece due Comuni montani: Farini (14.578 euro) e Morfasso (14.042 euro). Valore sopra la media nazionale a Piacenza capoluogo, con un reddito pro capite nel 2019 di 23.713 euro.

“Dai dati sui redditi degli italiani del 2019 – le parole di Aldo Cristadoro, ceo di Intwig – colpiscono in particolare due cose. La prima è la crisi delle grandi città, che vedono una contrazione del reddito medio (di oltre 100€). In particolare, sembra aprirsi una frattura territoriale all’interno delle grandi città in cui aumenta sensibilmente il divario tra centro e periferia, con quest’ultima in evidente sofferenza. La seconda questione è che permane la differenza di genere a livello salariale, con un reddito medio pro capite degli uomini di 23.711 euro e per le donne di 16.101€. Questo equivale ad una differenza media di oltre 7.600 euro. La prossima sfida sarà capire quale impatto avrà l’epidemia di Covid19 su questa distribuzione della ricchezza in Italia”.

IL COMUNE PIU’ RICCO IN ITALIA… – Con un reddito di 46.216 euro pro capite, Lajatico (PI) occupa il primo posto nella top 10 del 2019 dei Comuni più ricchi d’Italia, guadagnando una posizione rispetto all’anno scorso. Seguono Basiglio (MI) e Cusago (MI), rispettivamente in seconda e terza posizione.

…E IL PIU’ POVERO – Nell’analisi sul reddito pro capite del 2019, il comune più povero risulta essere quello di Cavargna, in provincia di Como (6.243 euro).