Dopo la perturbazione che ha attraversato le regioni del Nord, portando lunedì piogge e rovesci anche nel piacentino, la settimana proseguirà con tempo generalmente stabile, anche se un nuovo possibile peggioramento è atteso nel week end.

Martedì 25 e mercoledì 26 maggio nella nostra provincia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature in pianura comprese tra gli 11 e i 24 gradi. Qualche nube in più, ma senza precipitazioni, tra giovedì e venerdì, mentre la pioggia potrebbe tornare nel week-end, in particolare nella giornata di domenica.