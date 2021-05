L’associazione Bottigelli salva una famiglia di Gragnano dallo sfratto: pagherà gli affitti arretrati, corrispondendo una cifra di 3mila euro all’anno per i prossimi 4.

Un gesto di solidarietà già elogiato pubblicamente dal sindaco Patrizia Calza nelle scorse settimane, ora ufficializzato alla presenza della dirigente dei servizi sociali Annamaria Romanini, e dai rappresentanti dell’associazione Riccardo ‘Jimmy’ Bottigelli, Daniele Cacia, Pino Gaidolfi e Loredano Castagnola.

Non è la prima volta, ricorda il sindaco, che l’associazione si impegna ad aiutare questa famiglia di Gragnano, in una condizione di forte fragilità. “Ho conosciuto l’associazione Bottigelli durante una serata benefica nel 2018, invitata da Luigi Carini – racconta Patrizia Calza -, e in quella occasione ho segnalato la situazione di questi nostri concittadini, mamma, papà e un ragazzo adolescente, colpiti da una serie di vicissitudini molto gravi. E’ così partita una catena di solidarietà, con contributi economici raccolti grazie ad un evento ad hoc, per aiutare anche un altro nucleo familiare di Gossolengo, e poi continuata con borse alimentari. Nei mesi scorsi, però, la situazione della famiglia da noi seguita ha rischiato di farsi ancora critica, rischiando lo sfratto con 15mila euro di affitti in arretrato da pagare. Abbiamo chiesto di nuovo aiuto all’associazione Bottigelli che ha deciso di sostenerci: una quota di questo debito, pari a 3mila euro, verrà abbattuta grazie ai fondi comunali anti covid, una dimostrazione questa di come gli aiuti non vengano erogati a pioggia, ma per sanare situazioni effettive di grave difficoltà. L’associazione si impegnerà invece a sanare il resto, versando la quota restante in tranches da 3mila euro per i prossimi 4 anni, e di questo la ringraziamo”.

“Non appena ci è arrivata la richiesta, non abbiamo perso tempo nel decidere – dice Riccardo Bottigelli -: abbiamo verificato quante risorse avessimo ancora a disposizione e abbiamo deciso di aiutare questa famiglia”.

Il covid infatti non ha risparmiato neppure la solidarietà, soprattutto per realtà come la Bottigelli che hanno sempre fatto della convivialità l’elemento distintivo della propria attività benefica, per raccogliere donazioni da distribuire, poi, su iniziative specifiche.

Come quella destinata alla famiglia di Gragnano, che fa pervenire la propria gratitudine attraverso la dirigente dei Servizi Sociali. “La mamma – racconta Annamaria Romanini – è rimasta senza parole, non voleva crederci. ‘Non posso credere che abbiamo scelto di aiutare proprio me, è davvero la provvidenza del Cielo’ ha detto. Grazie a questa donazione, potrà restare insieme al marito e al figlio in quella che è la loro casa da sempre, da quando si sono trasferiti a Gragnano, in una comunità che li conosce e li sostiene”.