Lavori in via Castellana, il 12 e il 13 maggio limitazioni al traffico

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire l’effettuazione di un intervento su un impianto di telefonia mobile, dalle ore 8 alle ore 18 di mercoledì 12 e giovedì 13 maggio, in via Castellana, nel tratto in corrispondenza del civico 11, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata negli spazi delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei mezzi a servizio del cantiere di lavoro, i quali potranno circolare e sostare per le operazioni di manutenzione, i veicoli dei residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private e i mezzi di soccorso, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori).