Lavori in via Pacchiotti, limitazioni al traffico dal 12 al 14 maggio

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire l’esecuzione di interventi di riqualificazione stradale, dalle ore 8 di mercoledì 12 alle ore 18 di venerdì 14 maggio, in via Pacchiotti, nel tratto compreso tra l’intersezione stradale formata con via Gorra e il civico 86, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione, mentre nel tratto compreso tra il civico 86 e l’intersezione stradale formata con via Labò è istituito il solo divieto di circolazione, dall’osservanza del quale sono però esonerati i residenti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private e i mezzi di soccorso, che potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori.

Inoltre, in via Gorra, in prossimità dell’intersezione stradale formata con via Pacchiotti, i veicoli avranno l’obbligo di proseguire diritto, o in direzione dello Stadio Garilli o verso Corso Europa.