Lavori sulla provinciale 27 di Ziano, limitazioni al traffico dal 24 al 28 maggio

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono previsti lavori relativi alla ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari fra Ziano e Vicobarone lungo la Strada provinciale n. 27 di Ziano.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, il servizio Viabilità dispone la limitazione della circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, per il periodo dal 26/05/2021 al 28/05/2021 dalle ore 7.00 alle ore 19,00, in tratti vari fra le località Ziano e Vicobarone lungo la SP 27 di Ziano in comune di Ziano.

Ziano, interruzione della circolazione fino al 26 maggio – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa, inoltre, che sono programmati lavori relativi alla ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari lungo la Strada Provinciale n. 27 di Ziano, da Vicobarone al confine pavese. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, il servizio Viabilità dispone l’interruzione della circolazione veicolare, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di ogni giorno lavorativo per il periodo dal 24/05/2021 al giorno 26/05/2021, lungo la Strada Provinciale n. 27 di Ziano fra Vicobarone e il confine pavese.