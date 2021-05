Le opere degli Under 35 in mostra a Parma: anche la piacentina Zanin tra gli espositori

Si è aperta sabato 29 maggio, presso il Palazzo del Governatore di Parma, la grande esposizione “Abecedario d’artista”, un’iniziativa che rientra nel programma di Parma Capitale della Cultura 2020+2021 e alla quale prendono parte trentacinque artisti “Under 35” dell’Emilia-Romagna, scelti tra oltre 200 candidati.

La mostra, curata dall’associazione culturale TØRØ con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Associazione GA/ER, Giovani Artisti Emilia-Romagna e Comune di Parma, vede il coinvolgimento di alcuni dei più talentuosi artisti della Regione, selezionati da una giuria di esperti del mondo dell’arte. Attraverso i principali linguaggi artistici, i trentacinque espositori under 35 indagano i temi del tempo e del paesaggio. Tra i talenti emiliano-romagnoli i cui lavori sono esposti all’interno della mostra e del catalogo che verrà pubblicato per l’occasione vi è anche una giovane artista piacentina, Alice Zanin.

Nata a Piacenza nel 1987, Alice Zanin vive e lavora nella nostra provincia. Autodidatta di formazione, ha sperimentato diversi mezzi espressivi fra cui anche la pittura, fino a scegliere di concentrarsi, a partire dal 2012, sulla tecnica della cartapesta. Dapprima costruendo animali di parole in un ironico discorso sull’idea di effimero, transitorio e mutevole, poi raggiungendo nel tempo risultati più minuziosi e raffinati eliminando le parti testuali dei quotidiani dalle coperture dei pezzi, per ottenere superfici più lievi attraverso epidermici giochi di colore e accordi cromatici tra le carte. Attualmente il lavoro dell‘artista, pur restando a tutti gli effetti scultoreo, tende all’installazione soprattutto in termini espositivi, o alla costruzione di un dialogo tra opere e oggetti sulla base del registro dell’incongruenza e dell’associazione di idee, sempre filtrato da una voce ironica e galante.

Alice ha partecipato a diverse fiere di settore ed esposizioni collettive, e ha realizzato personali in spazi istituzionali come il Palazzo della Permanente e la Triennale di Milano. Nel 2018 è stata segnalata dalla rivista Exibart tra i 222 artisti emergenti sui quali investire, ed è stata finalista di diversi concorsi internazionali fra cui l’Arteam Cup (2016) e il Combat Prize (2014). Sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private in Italia, Austria, Belgio, Usa, Canada e Venezuela. Visitando il suo sito web www.alicezanin.com è possibile apprezzare il suo lavoro e la sua proposta artistica.