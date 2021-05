Lega in piazza coi gazebo in dieci comuni del piacentino

La Lega piacentina torna in mezzo alla gente e questo fine settimana sarà presente con i suoi gazebo in dieci comuni: sabato 29 maggio a Piacenza, Fiorenzuola e Pianello; domenica 30 maggio a Nibbiano (Alta Val Tidone), Borgonovo, Caorso, Carpaneto, Castelsangiovanni, Cortemaggiore e Gossolengo.

“Ancora una volta – esordisce il referente provinciale Luigi Merli – i nostri militanti si impegnano sul territorio per organizzare in dieci comuni della nostra provincia tanti gazebo. Il weekend avrà un duplice scopo: innanzitutto ripartire con la campagna di tesseramento al partito, che già ci vede come il movimento politico con più iscritti nel piacentino. I cittadini potranno quindi recarsi presso i nostri gazebo e banchetti per iscriversi e portare segnalazioni e proposte. Inoltre – prosegue Merli – sarà possibile aderire alla nostra campagna in difesa del Made in Italy “Parla come Mangi”, firmando la petizione lanciata dai vertici della Lega, che si stanno impegnando per difendere i prodotti, le aziende ed i lavoratori del settore agroalimetare italiano, parte integrante della nostra storia, cultura e tradizione e che, come la dieta mediterranea riconosciuta dall’Unesco, rappresentano un patrimonio per l’intera Umanità. A livello locale vogliamo quindi dare man forte a questa giusta battaglia”.

“Infine – conclude Merli – segnalo che sabato 29, presso il gazebo di Piacenza, dalle ore 10 saranno presenti i nostri eletti sempre attivi sul territorio ed il Sen. Andrea Ostellari, commissario regionale della Lega, che partirà proprio da Piacenza per il tour emiliano”. Di seguito l’elenco dei gazebo con riferimenti precisi di giornate, orari e ubicazione. (nota stampa)