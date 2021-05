Lega Piacenza, parte la campagna di tesseramento 2021

Parte la campagna di tesseramento 2021 del Carroccio piacentino.

Ne danno notizia il referente provinciale Luigi Merli e quello cittadino Luca Zandonella: “Non vedevamo l’ora di tornare in mezzo alla gente e finalmente la situazione generale ce lo consente. Saremo presenti sabato 22 maggio dalle 9,30 alle 12,30 in via XX Settembre (adiacenze Bar Italia) per iniziare la campagna di tesseramento al partito. Siamo il movimento politico con più iscritti del piacentino e vogliamo confermarci tali. Saremo inoltre – continuano i referenti – a disposizione della cittadinanza con i nostri rappresentanti in Consiglio Comunale per ascoltare proposte e segnalazioni, perchè riteniamo che il contatto con i cittadini, direttamente in strada, sia sempre la via maestra per realizzare la miglior politica possibile”