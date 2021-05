L’Ex hotel San Marco torna all’asta, intesa tra Ausl e Comune di Piacenza

Ex hotel San Marco all’asta, intesa tra Ausl e Comune di Piacenza.

I due enti, proprietari dell’immobile, hanno deciso di sottoscrivere una convenzione ad hoc per avviare le procedure necessarie per l’alienazione, attraverso asta pubblica congiunta. L’ex hotel era già stato messo sul mercato nel 2009, ma non era stata presentata alcuna offerta per il suo acquisto. Da allora non è stata più avviata nessuna procedura per la sua vendita o recupero.