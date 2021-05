L’Italia riapre, Emilia Romagna possibile “zona bianca” dal 14 giugno

Col calo progressivo dei contagi, l’Italia si appresta a “colorarsi” interamente di “giallo” da lunedì 24 maggio: da quella data, anche la Valle d’Aosta, ultima Regione ad essere rimasta “arancione”, si unirà infatti al resto del territorio nazionale nella fascia a minor rischio.

Un trend positivo che – se confermato – a breve potrebbe portare, grazie anche ad una maggior copertura vaccinale, ad un nuovo step verso la “normalità”: dal 31 maggio al 14 giugno una decina di Regioni, tra cui l’Emilia Romagna, potrebbero infatti essere soggette ad un ulteriore allentamento delle restrizioni anti covid (in questo senso, ricordiamo che già dal 19 maggio il coprifuoco è stato posticipato alle 23) entrando in “zona bianca”, ad oggi sperimentata per una breve parantesi solo dalla Sardegna.

In “zona bianca” il coprifuoco non è previsto (la definitiva cancellazione dovrebbe avvenire, in ogni caso, il 21 giugno) e tutti i locali e le attività sono aperte: rimangono valide solo le regole su distanziamento e utilizzo della mascherina.

Stando agli ultimi dati, le prime Regioni, dal 31 maggio, a poter passare in “zona bianca” – il parametro da rispettare è avere meno di 50 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, per tre settimane consecutive – sono Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna (alla seconda settimana sotto i 50 casi). Poi potrebbe toccare, dal 7 giugno, ad Abruzzo, Liguria e Veneto (alla prima settimana sotto i 50 casi). Quindi, dal 14 giugno, a Umbria, Emilia Romagna, Lombardia e Lazio: queste Regioni non sono ancora sotto i 50 casi settimanali, ma si stanno progressivamente avvicinando a questa soglia.

A PIACENZA GIA’ NUMERI DA “ZONA BIANCA” – L’Emilia Romagna, ad esempio, nel bollettino del 19 maggio ha fatto registrare 70 casi ogni 100mila abitanti. Provando poi ad immaginare un monitoraggio su base provinciale (non valido ai fini del cambio colore), si scopre che Piacenza avrebbe già numeri da zona bianca: l’ultimo aggiornamento parla di 43 casi ogni 100mila abitanti, unica provincia in Regione sotto i 50 insieme a Ferrara (25).