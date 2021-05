“L’Italia riconosca subito lo Stato di Palestina”, sit in delle Donne in Nero

“L’Italia riconosca subito lo Stato di Palestina, solo dalla giustizia nascerà la pace”.

Sit in delle Donne in Nero venerdì 14 maggio 2021, alle ore 18, in piazzetta San Francesco a Piacenza. Un’iniziativa promossa “per chiedere la fine delle violenze in Medio Oriente, il ritorno al dialogo, un ruolo incisivo per la diplomazia internazionale, il riconoscimento dello Stato di Palestina”.