Lo schiacciatore francese Rossard è il nuovo acquisto Gas Sales

TALENTO E CLASSE: THIBAULT ROSSARD È UN NUOVO GIOCATORE DI GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

Nuovo tassello nello scacchiere biancorosso: il talentuoso schiacciatore francese Thibault Rossard è ufficialmente un giocatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Mancino, classe ’93 Rossard è stato uno delle rivelazioni del campionato: al suo primo anno in SuperLega il francese ha messo in luce le sue spiccate doti in attacco, totalizzando 457 punti che gli hanno permesso di entrare nella top ten dei migliori realizzatori della stagione. Bravo ad adattarsi in molteplici situazioni di gioco, il francese ha anche confermato di avere un servizio potente ed efficace, capace di fare male agli avversari con ben 43 ace complessivi.

Pronto a vestire la maglia biancorossa Thibault Rossard esprime tutta la sua soddisfazione per la nuova avventura con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza:

“Arrivare a Piacenza è una grande opportunità per me, sono molto contento di giocare qui nella prossima stagione. Sta nascendo una bella squadra, abbiamo un bello staff e penso che ci siano tutti i presupposti per disputare un bel campionato. Ritroverò il mio compagno di nazionale Brizard: è la prima volta che giocheremo insieme in un club e credo che possa essere una bella opportunità per entrambi. Nella prima stagione in SuperLega mi sono trovato bene: ci sono giocatori forti e ogni partita è difficile da vincere. Mi piace la vita in Italia, sono contento di rimanere in questo campionato e di vivere una nuova esperienza a Piacenza. Tra le caratteristiche che mi contraddistinguono direi che sono un giocatore capace di adattarsi in base alle situazioni di gioco e a come la squadra scende in campo, credo sia un aspetto importante”.

A confermare l’impegno della proprietà a continuare a investire nel volley è Susanna Curti, Presidente CGI Holding: “Anche per la prossima stagione sportiva il nostro Gruppo conferma l’investimento nella pallavolo a Piacenza. Fin dall’inizio abbiamo creduto e sostenuto questo progetto e vogliamo continuare a farlo. Stagione dopo stagione la passione per questo sport è cresciuta sempre di più: per noi è un orgoglio che Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza rappresenti la nostra città nel campionato più bello del mondo. Ci attendono nuove sfide: faremo del nostro meglio per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.

Nato a Soisy-sous-Montmorency il 28 agosto del 1993 Thibault è cresciuto in una famiglia dove si respira la pallavolo. Lo schiacciatore ha mosso i primi passi nelle giovanili del Mouans-Sartoux, per poi spostarsi a Cannes. Nel 2010 si è aggregato al club federale; l’esordio in Lingue A è avvenuto con la maglia di Tolosa nella stagione 2011/2012. Durante gli anni di permanenza nel campionato francese Rossard ha ottenuto alcuni riconoscimenti a livello individuale: nel 2014 è stato premiato come miglior rivelazione e nel 2016 come miglior schiacciatore. Dopo quattro stagioni il martello biancorosso ha scelto di vivere esperienze all’estero: prima in Polonia con Resovia e poi in Turchia con Fenerbahce. Nel 2019/2020 Rossard è approdato in SuperLega con Vibo Valentia dove ha vissuto una stagione da protagonista, risultando il miglior realizzatore della squadra.

Rossard, inoltre, ha vestito anche la maglia delle giovanili della Francia: con l’Under 19 il transalpino ha vinto un argento al Campionato Europeo del 2011. L’esordio con la Nazionale maggiore è avvenuto nel 2015; Rossard ha conquistato un bronzo alla World League nel 2016, un oro alla World League nel 2017 e un argento alla Volleyball Nations League del 2018. Lo schiacciatore prenderà parte anche alla prossima VNL insieme al compagno di squadra Antoine Brizard.