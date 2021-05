Si è celebrato anche a Piacenza, nella mattinata del 22 maggio 2021, il Memorial Day Sap. Dal 1993, in concomitanza con l’anniversario della strage di Capaci, il Sindacato Autonomo Polizia rende omaggio a tutte le vittime di mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità. Durante la cerimonia, che si è svolta in modo sobrio e nel pieno rispetto delle restrizioni covid, hanno preso la parola il Segretario Provinciale Marco Fusari, il consigliere Ciro Passavanti e Jessica Polledri figlia del compianto ispettore capo Pierluigi Polledri, che ha ricordato il padre in un commosso saluto. Padre Bernard ha raccolto quindi i presenti in un momento di preghiera e di benedizione alla presenza del questore Filippo Guglielmino. Dopo la deposizione di fiori al cippo dei caduti antistante la Questura, la cerimonia si è conclusa con la lettura della lettera di San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato. (nota stampa)

