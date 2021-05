Lunedì 17 apertura straordinaria e gratuita per la nuova Sezione Romana di Palazzo Farnese

Apertura straordinaria con ingresso gratuito, lunedì 17 maggio – nel giorno che abitualmente segnerebbe la chiusura settimanale dei Musei Civici – per la nuova Sezione Romana del Museo Archeologico di Palazzo Farnese a Piacenza.

Lo ha deliberato la Giunta comunale, ratificando una decisione già assunta nei giorni scorsi, per rimarcare l’importanza della restituzione alla collettività di un patrimonio storico che, come sottolinea l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, la città attende da 270 anni. “L’inaugurazione ufficiale in programma domenica, alla presenza delle istituzioni – aggiunge Papamarenghi – è il momento in cui tributare pubblicamente il doveroso, meritato ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo traguardo, mettendo a disposizione competenze, professionalità, passione e dedizione. Accanto alla volontà di promuovere al meglio la nuova Sezione Romana, anche valorizzando la cerimonia stessa come ulteriore opportunità in tal senso, è forte l’impegno dell’Amministrazione per favorire la massima accessibilità, fruizione e scoperta, da parte di tutti i cittadini, di questa collezione museale che finalmente, possiamo dirlo, è tornata a casa”.

Questo l’obiettivo dell’apertura eccezionale di lunedì, con ingresso libero dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. La prenotazione non è obbligatoria, ma chi lo desidera può riservare contattando lo 0523-492658 o scrivendo a info.farnese@comune.piacenza.it. In ogni caso sarà necessario presentarsi in biglietteria per ricevere il tagliando di accesso, non escludendo l’eventualità di dover attendere per alcuni minuti il proprio turno, per garantire che non si creino assembramenti nel percorso. Va nella stessa direzione anche l’iniziativa degli itinerari guidati gratuiti, compresi nel biglietto di ingresso, che saranno offerti ai visitatori da venerdì 21 maggio al 20 giugno prossimo, ogni fine settimana: il venerdì alle 18, il sabato e la domenica alle 10, 11.30, 15 e 16.30. Per fruirne, sino a esaurimento dei posti disponibili, sarà obbligatoria la prenotazione, che in base alle normative vigenti è comunque necessaria, nei fine settimana, per accedere ai Musei. La nuova Sezione Romana sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico di Palazzo Farnese: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.