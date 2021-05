La Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta gialla per piene dei corsi fluviali minori anche nella provincia di Piacenza.

Per la giornata di lunedì 24 maggio sono infatti previste precipitazioni diffuse e moderate sull’intero territorio regionale, localmente più intense sulle aree appenniniche centro-occidentali, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Non si escludono fenomeni temporaleschi localmente anche di forte intensità.