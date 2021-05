Sant’Antonio, erba alta lungo la pista ciclopedonale.

Dopo una prima segnalazione, risalente allo scorso novembre, un nostro lettore torna a denunciare – documentando con foto – alcune lacune nello sfalcio della vegetazione lungo la pista ciclopedonale nella zona di via Bertucci, in direzione Canale della Fame.

Foto 3 di 3





“Quest’anno – scrive – è già stato fatto un primo taglio (ormai necessario per la crescita della vegetazione), cosa fatta a tempo debito. Peraltro, devo però segnalare che l’opera non è stata completata: gli ultimi 20/30 metri di ciglio non sono stati tagliati (inspiegabilmente), inoltre non è stato effettuato il taglio della vegetazione in concomitanza delle barriere/ringhiere a protezione dei tombini. Veramente – conclude il lettore – non capisco il modo di procedere e il poco rispetto per il lavoro da svolgere”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it