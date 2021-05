Malore mentre è alla guida, soccorsa in via IV Novembre

Accusa un malore mentre è alla guida, ma ha la forza di accostare al lato della strada, all’inizio di via IV Novembre a Piacenza.

La donna, a bordo di una Fiat 500x, nel pomeriggio del 19 maggio è stata soccorsa dai sanitari intervenuti con l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa, chiamati sul posto da alcuni passanti che hanno notato l’auto ferma, con le quattro frecce in azione, in un punto in cui la sosta ovviamente non è consentita.

Sul posto anche tre volanti della Questura di Piacenza. Le condizioni della donna, di circa 40 anni, sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.