Maltempo, allerta per frane e smottamenti in collina e sui rilievi in provincia di Piacenza.

Lo comunica la Protezione Civile dell’Emilia Romagna, diramando un’allerta meteo di colore giallo, a partire dalle ore 12 del 24 maggio. Il perdurare del maltempo, con precipitazioni diffuse e moderate sull’intero territorio regionale, più intense in Appennino, potrà causare criticità idrogeologiche nel territorio piacentino.