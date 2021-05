Manpower cerca magazzinieri per la sede Amazon di Piacenza

Manpower cerca nuovi magazzinieri per la sede Amazon di Castelsangiovanni (Piacenza).

Ad annunciarlo è la stessa multinazionale specializzata nelle risorse umane, sottolineando che il reclutamento riguarda non solo il centro di distribuzione in Valtidone, ma anche per i centri di distribuzione di altre province. Le posizioni aperte riguardano anche persone alle prime esperienze: “Si ricercano professionisti del settore logistico, digital-oriented ed intraprendenti – dicono da Manpower -, ma anche persone che non hanno mai lavorato nella logistica, la cui esperienza in altri settori potrebbe essere un valore aggiunto per il team. Fondamentali nel processo di recruiting sono, infatti, motivazione e soft skills”.

Sul sito dell’agenzia sono disponibili informazioni e il form per candidarsi a far parte del team Amazon.