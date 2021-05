Mascherina sì, mascherina no, Baldino “Non è un grande problema. Questo inverno ha fatto sparire raffreddori e influenza”

Il continuo calo dei contagi e l’incremento delle vaccinazioni anti covid lasciano sperare che si possa trascorrere davvero un’estate tranquilla.

Ecco allora montare subito il dibattito rispetto alla possibilità di togliere o meno l’obbligo di mascherina. Sul tema interviene il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, durante il consueto report settimanale sull’andamento dell’epidemia a Piacenza.

“Nel momento in cui si può rivivere normalmente, penso che la mascherina non sia poi un grande problema – ha detto -. Comunque deciderà il Governo. Ricordiamoci che grazie a mascherine e distanziamento sociale, questo inverno abbiamo assistito praticamente alla scomparsa di tutte le malattie infettive che vengono diffuse attraverso le vie respiratorie. Se prendessimo l’abitudine di indossare la mascherina, tutte le volte in cui abbiamo l’influenza e il raffreddore, questa non sarebbe poi una così brutta idea, come norma igienico sanitaria complessiva”.