Menu senza glutine nelle mense scolastiche per la Settimana della Celiachia

Da sempre l’Associazione Italiana Celiachia si impegna per tutelare i diritti delle persone celiache e dei loro familiari, soprattutto attraverso la sensibilizzazione verso le tematiche legate alla celiachia e all’alimentazione senza glutine.

Al fine di coinvolgere Scuola, Amministrazioni e famiglie, è sorto il progetto per le scuole “In Fuga dal Glutine”, finanziato con i fondi del 5×1000 e basato su attività ludiche-educative, grazie alle quali la diversità (sia essa alimentare, culturale o religiosa) sia vissuta non come limite ma come risorsa. Nell’ambito di questa attività di sensibilizzazione nelle scuole, grazie alla partecipazione e all’impegno degli assessorati all’istruzione dei Comuni della nostra regione, e alla fattiva e costruttiva collaborazione con AIC Emilia Romagna, è nata una nuova iniziativa: Tutti a tavola, tutti insieme! Le giornate del menù senza glutine.

“Una giornata – spiegano i promotori – in cui tutte le mense scolastiche delle scuole d’Infanzia e Primaria, che aderiscono al progetto, si serve a pranzo, un pasto naturalmente privo di glutine, per far comprendere anche ai bambini e alle loro famiglie che mangiare senza glutine si può e anche con gusto! L’obiettivo è di diffondere la conoscenza della celiachia e dell’alimentazione senza glutine al fine di garantire un diritto indispensabile di ogni bimbo: la completa e corretta integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico“.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, i comuni di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Rivergaro, Alseno, Cortemaggiore, Cadeo, Gossolengo e Quarto, Podenzano, Castell’Arquato, Gragnano Trebbiense, San Giorgio Piacentino, Rottofreno, rinnovano l’adesione a questa iniziativa, che coinvolgerà circa 9.700 bambini: durante la Settimana Nazionale nelle scuole aderenti verrà servito un menù naturalmente gluten-free. ’iniziativa si inscrive inoltre all’interno della Settimana Nazionale della Celiachia, che avrà luogo dal 15 al 23 maggio 2021: in tutto il territorio italiano si svolgeranno incontri, manifestazioni, degustazioni, convegni con lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini sulle tematiche di una patologia la cui unica cura, ad oggi, consiste in un’alimentazione completamente priva di glutine.

Le iniziative online in Emilia Romagna sono consultabili al link https://www.aicemiliaromagna.it/2021/05/05/la-settimana-nazionale-della-celiachia-2021-in-emilia-romagna/.