Mercoledì limitazioni alla circolazione in via X Giugno e via Baciocchi

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire l’installazione di una gru necessaria per effettuare lavori di adeguamento sismico, dalle ore 6 alle ore 17.30 di mercoledì 5 maggio, in via X Giugno, nel tratto compreso tra il civico n°5 e l’intersezione stradale formata con via Baciocchi e via della Ferma, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata negli spazi delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione per veicoli e pedoni, mentre nel tratto compreso tra il civico n°5 e l’intersezione stradale formata con via Gregorio X, sarà in vigore, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata nella zona delimitata dalla segnaletica di cantiere, il divieto di circolazione (con esclusione dei residenti e dei possessori di autorimesse, i quali potranno transitare in entrambi i sensi di marcia).

Inoltre, in via Baciocchi sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione per veicoli e pedoni.