Monopattini vanno ‘a ruba’, due ritrovati a Castello e a Pontenure grazie ai carabinieri

I monopattini vanno ‘a ruba’, due recuperati a Castello e a Pontenure grazie ai carabinieri.

I furti sono avvenuti nelle giornate del 18 e 19 maggio. La mattina del 18 maggio, un dipendente della società di noleggio di monopattini elettrici “Bit Mobility” (la stessa a cui si appoggia il Comune di Piacenza per il servizio di noleggio avviato nei giorni scorsi), ha denunciato ai carabinieri di Piacenza il furto di uno dei mezzi. Grazie al sistema di geolocalizzazione installato sul monopattino, questo è risultato essere nel territorio di Castel San Giovanni. Sul posto si è recata una pattuglia della locale Stazione, che è riuscita ad individuare il mezzo all’interno di un’abitazione privata grazie all’impulso inviato da un’applicazione aziendale che, con l’emissione di un suono, ha fatto scattare l’allarme acustico installato sul monopattino. I militari, così, hanno recuperato il mezzo e lo hanno restituito al dipendente della società. I carabinieri hanno denunciato un 46enne, trovato in possesso del mezzo. L’uomo, disoccupato, con alcuni precedenti penali per ricettazione, ha riferito di aver ricevuto il monopattino un’ora prima da persone ignote.

Invece, il 19 maggio la Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza ha denunciato un giovane di 29 anni, nato

in Marocco, residente a Pontenure, con alcuni precedenti penali per ricettazione. Nel cortile dell’abitazione in cui risiede infatti è stato ritrovato un monopattino, risultato essere di proprietà di un 22enne dell’Ecuador. Il ragazzo ne aveva denunciato il furto in questura a Piacenza lo stesso giorno.