Motociclista finisce fuori strada a Salsominore, interviene l’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 28 maggio, lungo la provinciale poco prima della galleria in direzione Salsominore di Ferriere (Piacenza). Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa Marsaglia, l’auto medica del 118 di Bobbio e i carabinieri per i rilievi. Il motociclista, rimasto ferito in modo serio ma non grave, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di Piacenza.

Sempre nel pomeriggio un altro motociclista è rimasto coinvolto in un secondo incidente lungo la provinciale tra Marsaglia e Santo Stefano d’Aveto: in questo caso non è però stato necessario il trasporto in ospedale.