Movimento Cooperazione Educativa, due incontri di formazione per i docenti piacentini

Il Gruppo Territoriale di Piacenza dell’Associazione Professionale Movimento di Cooperazione Educativa organizza due incontri di formazione per i docenti piacentini di ogni ordine e grado (LA LOCANDINA), il primo in programma venerdì 21 maggio alle 17. Gli incontri si terranno su meet e gli iscritti riceveranno il link per partecipare. Per informazioni e per iscriversi inviare mail a piacenza@mce-fime.it.

L’Associazione quest’anno ricorda i 70 anni dalla propria nascita: per questo motivo sabato 22 maggio è in calendario una giornata di studio, sempre online e aperta alla partecipazione di tutti gli interessati, alla quale parteciperanno diversi insegnanti piacentini (IL PROGRAMMA).