Napoleone a Piacenza: a Palazzo Galli si presenta il libro di Massimo Solari

Lunedì 31 maggio, alle ore 18, a Palazzo Galli della Banca di Piacenza (Sala Panini), presentazione del volume “Napoleone a Piacenza” di Massimo Solari (Ed. Le Piccole Pagine). Il libro sarà illustrato dall’autore in dialogo con il presidente esecutivo della Banca Corrado Sforza Fogliani, che ha firmato la prefazione. Presenta il giornalista Giovanni Volpi.

“Perché un generale francese di 27 anni è capitato a Piacenza nel maggio del 1796?”. A questa domanda cerca di rispondere l’avv. Solari in un affresco vivace degli avvenimenti che hanno visto il veloce passaggio delle truppe rivoluzionarie francesi per la nostra città. L’evento si svolgerà sia in presenza (fino ad esaurimento dei posti disponibili, limitati nel rispetto delle disposizioni anti Covid, con prenotazione obbligatoria segnalandosi all’indirizzo e-mail relaz.esterne@bancadipiacenza.it o telefonando allo 0523 542 137), sia in streaming, attraverso il sito www.bancadipiacenza.it.