Nasce a Fiorenzuola una biblioteca dedicata a Franco Battiato

Nel giorno della scomparsa di Franco Battiato nasce a Fiorenzuola (Piacenza) una biblioteca a lui dedicata.

“Oggi è volato in cielo Franco Battiato, un musicista siciliano che mi ha accompagnato da quando ero adolescente fino ad oggi – spiega Paolo Mario Buttiglieri, promotore dell’iniziativa -. Ricordo ancora quando gli chiesi se potevo intitolare il centro culturale che avevo creato a Trento a lui ed egli gentilmente disse di sì. La sua musica è stata la colonna sonora della mia vita. Da giovane conducevo una trasmissione radiofonica a RTF di Fiorenzuola, che aveva sede in piazza Molinari, dal titolo “Kronemburg musica cosmica” e Areknames di Battiato era la mia sigla. Già da qualche anno Franco non dava più notizie di sé per la malattia. Ora continuerà a rimanere sempre nel mio cuore. Per ricordare questo meraviglioso artista ho deciso di intitolare a lui una biblioteca di testi spirituali che sarà consultabile on line e in presenza non appena l’emergenza sanitaria lo permetterà”.

Domenica 23 maggio a Fiorenzuola, alle ore 11, si svolgerà una cerimonia nel giardino accanto alla biblioteca comunale con poeti che reciteranno le proprie poesie.