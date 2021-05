Nasce la delegazione piacentina della Lega Navale Italiana “Rilancio navigazione sul Po”

Si è costituita la Delegazione di Piacenza della Lega Navale Italiana. La presentazione ufficiale è in programma giovedì 27 maggio alle ore 18 alla Casa delle Associazioni di via Musso, 5 a Piacenza nel rispetto delle normative vigenti anticovid.

E’ prevista la partecipazione del Delegato Regionale LNI l’Ammiraglio Andrea Fazioli, il Responsabile Nazionale Formazione LNI Ivo Emiliani e il Presidente della Delegazione piacentina Marco Carini. Saranno inoltre presenti l’Assessore allo Sport del Comune di Piacenza Stefano Cavalli e il Delegato Provinciale CONI Robert Gionelli. La struttura periferica piacentina nasce sotto forma di Delegazione all’inizio del 2021 con atto di omologazione emesso dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana ed opera con lo scopo di diventare Sezione, come da Regolamento allo Statuto LNI. La Delegazione inoltre fa parte dell’albo comunale piacentino delle associazioni. La Lega Navale Italiana non è una semplice associazione: dal 1897 è infatti un ente di diritto pubblico su base associativa.

“Uno dei temi fondamentali del nostro progetto – spiega il presidente Marco Carini – è il recupero del rapporto con il Po. Il grande fiume scorre a meno di 800 metri da piazza Cavalli, è ad oggi, scarsamente interessato da attività nautiche e non solo, quindi abbandonato geograficamente ed idealmente. Crediamo che occorra operare per realizzare un progetto specifico, assieme alle associazioni presenti sul territorio, per riportare la vita sul grande fiume, specialmente organizzando escursioni nautiche. Sentiamo il dovere di offrire ai cittadini, soprattutto ai più giovani, attraverso l’esperienza della navigazione, l’opportunità di scoprire ed apprezzare la bellezza che, nonostante lo “sviluppo”, il fiume ancora conserva”. Per questo la Delegazione Piacentine si rivolgerà alle scuole per proporre attività comuni, e verrà perseguita anche la collaborazione e la condivisione della progettualità con la Delegazione Provinciale del CONI.

Nel corso della presentazione di giovedì 27 maggio saranno illustrati gli altri punti qualificanti del progetto piacentino come l’istituzione di un Centro di Istruzione Nautico (CIN).