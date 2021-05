Sarà un avvio di settimana con tempo stabile e soleggiato nel piacentino. Qualche nube in più nella giornata di lunedì 31 maggio, mentre martedì 1 giugno il cielo resterà sereno o poco nuvoloso in tutta la provincia. In pianura le temperature saranno comprese tra i 13 e i 26 gradi.

Anche per il resto della settimana – le previsioni di Arpae – permarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Attese in aumento le temperature con valori prossimi a 30 gradi nella giornata di venerdì 4 giugno.