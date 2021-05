“Nelbosco”, a maggio e giugno escursioni guidate e ‘forest bathing’ tra le valli piacentine

E’ stato pensato per chi ama la natura e le nostre valli, e desidera conoscerne “i segreti”, ma anche per chi crede nel potere terapeutico del verde: il nuovo progetto della cooperativa sociale L’Arco si chiama “nelbosco”, ed è un programma di escursioni guidate e Forest Bathing organizzati nelle valli piacentine.

“La riscossa della natura: per molti il periodo che stiamo attraversando ha risvegliato il desiderio di riconnettersi con l’ambiente che ci circonda, e una curiosità nuova. Molti di noi infatti conoscono le bellezze naturali a pochi passi da casa e i percorsi per raggiungerli, ma spesso non hanno mai approfondito gli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali di quel territorio”, spiega Stefano Sandalo, direttore di L’Arco. “Per questo – continua Sandalo – abbiamo pensato di organizzare delle escursioni condotte da una guida naturalistica, Mauro Raja. Uscite in ogni stagione, perché ogni periodo dell’anno ci offre spettacoli diversi: ad esempio l’arrivo dall’Africa dell’aquila migratrice ad aprile alla Pietra Parcellara e alla Pietra Perduca, dove nidifica, oppure la rara fioritura dei mughetti al Lago nero a giugno”.

Le Escursioni Guidate sono uscite di gruppo di una o mezza giornata: percorsi facili e accessibili, a cui ci si può iscrivere individualmente, o con un gruppo di amici e familiari, bambini compresi. Accanto a questa proposta, “nelbosco” si rivolge anche a chi desidera vivere una esperienza rigenerante e rilassante per corpo e mente, sperimentando il Forest Bathing. Di cosa si tratta? “I Giapponesi lo chiamano Shinrin-Yoku – continua Sandalo -: noi possiamo tradurlo con “bagno di foresta” o “bagno di bosco”: un’immersione totale nella quiete dei boschi, attraverso camminate meditative condotte in silenzio, accompagnate da respiro consapevole, ascolto corporeo e attività di connessione con la natura. L’obiettivo è combattere lo stress e beneficiare al massimo del potere terapeutico del verde con la guida di una nature coach, Francesca Bonello”.

“Nelbosco” è inoltre partner di un’altra realtà che da anni si dedica a promuovere la conoscenza del nostro territorio, Officine Gutenberg, che attraverso le sue “Camminate Piacentine” guida da sempre gli escursionisti sui sentieri delle nostre valli. Chi parteciperà a “nelbosco” potrà infatti acquistare a un prezzo scontato una delle “Camminate Piacentine”, la più attinente al percorso della giornata.

Il programma di maggio e giugno di NELBOSCO:

MAGGIO 2021

Val Tidone

Sabato 22 maggio dalle 10 alle 17

FOREST BATHING con Francesca Bonello

Anello di Monte Aldone

Iscrizione entro mercoledì 19 maggio

Per informazioni su luogo e orario di ritrovo: Francesca Bonello 329.1648104

Val Nure

Domenica 23 maggio – giornata intera

ESCURSIONE GUIDATA con Mauro Raja

Lago Moo e Lago Bino

Iscrizione entro mercoledì 19 maggio

Ritrovo ore 9 a Pontellolio (parcheggio sulla destra dopo il ponte, arrivando da Piacenza)

Rientro nello stesso posto previsto per le ore 18/18.30

GIUGNO 2021

Val Nure

Mercoledì 2 giugno – giornata intera

ESCURSIONE GUIDATA con Mauro Raja

Lago Nero

Iscrizione entro giovedì 27 maggio

Val Trebbia

Sabato 5 giugno dalle 10 alle 17

FOREST BATHING con Francesca Bonello

Anello del Groppo di Bobbio

Iscrizione entro lunedì 31 maggio

Per informazioni su luogo e orario di ritrovo: Francesca Bonello 329.1648104

Val Trebbia

Domenica 13 giugno – mezza giornata, al pomeriggio

ESCURSIONE GUIDATA con Mauro Raja

Pietra Parcellara e Pietra Perduca

Iscrizione entro lunedì 7 giugno

Domenica 27 giugno – giornata intera

Val Trebbia

ESCURSIONE GUIDATA

Cascate del Perino con Mauro Raja

Iscrizione entro lunedì 21 giugno

o in alternativa:

Val D’Aveto

ESCURSIONE GUIDATA

Santuario del Gratra e sorgente di acqua salata di Salsominore, con sosta a Bobbio con Mauro Raja

Iscrizione entro lunedì 21 giugno

Nota: La destinazione definitiva di domenica 27 giugno verrà comunicata lunedì 17 maggio.

Per quanto riguarda le informazioni sulle uscite e sui percorsi è possibile chiamare a questi numeri:

Escursioni Guidate: Mauro Raja (380.7352942)

Forest Bathing: Francesca Bonello (329.1648104)

Le iscrizioni possono essere fatte direttamente a questo link: https://forms.gle/BvMzaiiCwaejWy2U7. Per informazioni sui costi e iscrizioni: Stefano Sandalo, 0523.315953, nelbosco@arcopiacenza.it, www.arcopiacenza.it.