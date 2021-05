Non si allentano i controlli anti covid, nel week end 12 persone e tre esercizi commerciali sanzionati

Nell’ambito dei servizi coordinati e delle attività pianificate nelle riunioni del comitato provinciale dell’ordine e Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Daniela Lupo, proseguono i servizi a cura delle forze di polizia, dagli enti e dalle polizie locali per le attività di monitoraggio anti covid e anti-assembramento.

Dal 3 maggio al 9 maggio 2021 le forze dell’ordine hanno effettuato 629 servizi con l’impiego di 1333 uomini.

Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 1441 persone e 84 attività o esercizi commerciali ed accertate 25 sanzioni a carico di cittadini e tre a carico di esercizi commerciali per violazione della predetta normativa.

Nel solo fine settimana del 8 e 9 maggio 2021, sono state controllate 447 persone e 27 attività o esercizi commerciali ed accertate 12 sanzioni a carico di cittadini e tre a carico di attività ed esercizi pubblici.

Dall’8 marzo 2020 sino al 9 maggio 2021 sono state controllate in questa provincia 129170 persone e 7690 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 4208 persone, 95 gestori di esercizi commerciali (disponendo in n. 24 casi la chiusura provvisoria) e denunciate 11 persone per violazione della quarantena disposta dall’azienda sanitaria.

Controlli sono stati disposti anche per garantire una cornice di sicurezza al 104esimo Giro d’Italia che vedrà la partenza della 4° tappa da Piacenza e sarà occasione di rinascita per il territorio, senza tuttavia dimenticare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa anti-covid e dalle linee guida.

Resta infatti fondamentale continuare a tenere alta l’attenzione sul rispetto delle prescrizioni per contenere la diffusione dell’epidemia che può, unitamente alla vaccinazione in corso, permetterci di superare l’emergenza sanitaria in atto.