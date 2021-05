Nuovi posti auto a Rivergaro messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale che ha recuperato gli spazi precedentemente dedicati alle campane dei rifiuti.

A seguito dell’avvio della raccolta differenziata “porta a porta” di carta e cartone per i residenti del centro storico di Rivergaro, in piazza Dante sono state rimosse le campane destinate alla raccolta della carta. “Dopo la rimozione delle campane per la raccolta della carta – specifica l’Amministrazione rivergarese – abbiamo richiesto, alla polizia locale e agli ispettori ambientali di Iren, di potenziare i controlli al fine di sanzionare comportamenti irregolari come, ad esempio, l’abbandono di scatoloni di carta accanto a quei bidoni rimasti per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti”.

Foto 2 di 2



“L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è ovviamente quella di estendere il porta a porta, nella zona del centro di Rivergaro, anche per le altre tipologie di rifiuti, quali organico e indifferenziato, come avviene nella maggior parte del territorio comunale, al fine di rimuovere anche le restanti campane tutt’ora presenti in Piazza Dante, e destinando lo spazio che verrà recuperato a nuovi parcheggi. All’interno del progetto avviato di rivisitazione di Piazza Dante – prosegue l’Amministrazione – abbiamo dato seguito a una esigenza pervenuta dalla cittadinanza relativa alla messa in sicurezza del tratto di strada che permette l’accesso alle rive del Trebbia”.

“È stato infatti creato un percorso pedonale, parallelo alla recinzione del supermercato che si trova all’imbocco di Piazza Dante che, da via Roma, consente di raggiungere in completa sicurezza il Lungo Trebbia. Questo intervento – conclude la nota – consentirà di migliorare la sicurezza dei pedoni e di incrementare, a seguito della progressiva rimozione dei cassonetti presenti in Piazza Dante, sia il numero dei parcheggi ad oggi presenti sia la loro fruibilità anche nei giorni di mercato”.