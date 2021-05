Nuovo asfalto in via Santo Stefano e Cantone Canale, limitazioni al traffico fino al 17 maggio

Sono iniziati i lavori riguardanti la nuova pavimentazione di via Santo Stefano e Cantone Canale.

Sino alle ore 20 di sabato 15 maggio – informa il Comune di Piacenza -, in via Santo Stefano, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e possessori di autorimessa i quali potranno accedere dai varchi di via Gaspare Landi e via Giordani, avvalendosi della disattivazione della telecamera di controllo di accesso alla Ztl posta in via Giordani).

Ugualmente in Cantone Canale, ma sino alle ore 20 di lunedì 17 maggio, saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e possessori di autorimessa i quali potranno accedere dai varchi di via Gaspare Landi).