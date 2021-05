Nuovo ospedale, Legambiente Emilia Romagna “Sbagliato realizzarlo al di fuori dell’anello delle tangenziali”

“Sulla costruzione di nuovi poli sanitari in Regione si sceglie la strada urbanistica del passato: consumando campagna, senza particolari attenzioni a soluzioni meno impattanti e alimentando gli spostamenti in automobile”. Lo afferma Legambiente Emilia Romagna, esprimendo il proprio “dissenso” in merito ai nuovi ospedali previsti in regione che – sostiene l’associazione citando i casi di Piacenza, Carpi e Cesena – “comporteranno la perdita di ingenti quantità di suolo vergine in aree ad alta vocazione agricola”.

“Particolarmente grave – affermano – il caso di Piacenza (area n.6 nella foto allegata), dove la localizzazione prescelta comporterà la compromissione di un’area oggi fuori dalle tangenziali e dunque aprendo la strada a future espansioni in tale direttrice, mentre si sarebbe potuto optare per realizzare l’intervento entro l’anello delle tangenziali. La scelta avrà riflessi negativi sulla mobilità sostenibile aumentando il rischio di potenziale allagamento in caso di piene catastrofiche dei canali circostanti. Un’eventualità non più tanto remota nel contesto di cambiamenti climatici che stiamo vivendo”. Secondo Legambiente, per il nuovo ospedale di Piacenza, al pari di quello di Carpi, “la discussione, piuttosto dibattuta sulla stampa, non ha trovato altrettanto e adeguato approfondimento nell’ambito procedurale della VALSAT, strumento istituzionalmente ideato per una corretta partecipazione della società civile e finalizzata alla ponderazione, più oggettiva possibile, dei costi e dei benefici di un’opera così importante e significativa per il territorio e per la comunità come lo è un ospedale”.

“L’associazione – precisano – è consapevole delle difficoltà che il settore sanitario sta attraversando a causa della crisi pandemica in atto, tuttavia è impensabile che sia lo stesso comparto pubblico a replicare i modelli insostenibili del passato e a contraddire le indicazioni normative. In questo caso percorrendo la strada dannosa dell’uso di suolo vergine, invece che quella del recupero di aree già degradate”. Legambiente – che ha scritto di recente agli assessori regionali competenti – ribadisce dunque “la necessità di ripensare le scelte degli insediamenti rendendoli esempi virtuosi e dimostrando che c’è coerenza con le dichiarazioni politiche con la legge urbanistica regionale”. “Da anni ormai – concludono – si è diffusa la consapevolezza che le scelte strategiche di trasformazione del territorio debbano essere intraprese nell’ottica della rigenerazione urbana, risulta quindi particolarmente stridente che proprio alcune strutture volute e finanziate dal pubblico vadano marcatamente in direzione opposta”.