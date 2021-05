Primo giorno di monopattini in “sharing” per Piacenza. Anche nella nostra città il paesaggio urbano è stato colonizzato dai velocipedi a due ruote, come si vede dalle foto.

Soltanto nella zona del centro storico della città il posteggio del mezzo è obbligatorio nelle aree dedicate (delimitate dai rettangoli gialli tracciati nei giorni scorsi), nel caso di abbandono del due ruote in un posto non autorizzato il conteggio del pagamento non si interrompe. Invece nelle altre zone urbane il posteggio è libero, purchè il monopattino non sia d’intralcio alla circolazione veicolare e dei pedoni. Significa che dovremo abituarci alla presenza dei mezzi nelle nostre vie, come già accade da diversi mesi in altre città. La ditta che gestisce il servizio si occupa del “ritiro” dei mezzi lasciati fuori posto che periodicamente verranno riposizionati.

Il servizio è gestito dalla ditta veronese Bit Mobility che ha messo a disposizione 300 monopattini elettrici, distribuiti in oltre 40 hub su un’area di circolazione di 27 kmq. Sono presenti oltre 20 Bit Point, con segnaletica orizzontale e verticale, decisi in collaborazione con l’Ufficio Mobilità del Comune, e un’area di servizio pedonale di circa 1 kmq in cui la velocità è ridotta ai 6 km/h; in quest’area centrale è inoltre obbligatorio il parcheggio nei Bit Point. Il servizio è disponibile tramite l’app BitMobility, anche in modalità “pay per use”, cioè in modo occasionale, pagando 1 euro di sblocco iva inclusa e 15 centesimi al minuto a ogni noleggio. Per incentivare i cittadini all’uso del monopattino elettrico, è previsto un codice promozionale con il quale è possibile ottenere 15 minuti di corsa gratuiti. Per usufruirne basta inserire, all’interno della sezione Promozioni, il codice PIACENZABIT.

