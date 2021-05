Oggi Roberta sarebbe stata di turno al centro vaccinale: il minuto di silenzio dei colleghi

Domenica sulla funivia che collegava Stresa a Mottarone, la prima chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 12 e 15. Oggi, a distanza di 24 ore, i sanitari del centro vaccinale di Piacenza si sono fermati per un minuto per ricordare Roberta Pistolato, medico, vittima dell’incidente sul lago Maggiore insieme al marito Angelo Vito Gasparro.

Stamattina – lunedì – la professionista avrebbe dovuto essere in servizio al centro vaccinale di Piacenza, in Arsenale. Nella postazione rimasta vuota i colleghi hanno voluto mettere un mazzo di rose, per ricordare la “gentilezza e la grande bontà di Roberta”.

Alcuni dei colleghi di lavoro che la conoscevano e sapevano della gita sul lago Maggiore hanno vissuto ore di tensione, purtroppo concluse con la notizia peggiore. “Una di noi – raccontano – aveva sentito Roberta a fine mattina. Poi, nel pomeriggio, il suo telefono squillava a vuoto, così abbiamo provato a metterci in contatto con le Forze dell’Ordine e i sanitari del luogo. Abbiamo iniziato il tam tam per avere notizie, abbiamo sperato che ci fosse una lista di superstiti”. Fino all’epilogo finale, nel tardo pomeriggio, con la conferma che la dottoressa Pistolato era tra le vittime dell’incidente.

Anche il consiglio comunale di Piacenza ha tributato un minuto di silenzio, in apertura della seduta del 24 maggio, in ricordo della dottoressa Pistolato e del marito, Angelo Vito Gasparro.