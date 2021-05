Open Week in Cattolica, oggi la presentazione – virtuale – di Economia e Giurisprudenza e Agraria

Lo sguardo è inevitabilmente rivolto al futuro. Con la presentazione dell’offerta formativa. E con le testimonianze di studenti e neolaureati, webinar su servizi e criteri di ammissione, dirette Instagram con tutor e alumni, podcast di approfondimento sulla vita universitaria.

È il ricco calendario di Play the future – Open Week, la settimana di orientamento che da lunedì 10 a sabato 15 maggio l’Università Cattolica del Sacro Cuore promuove on line in diretta sui social dell’Ateneo per far conoscere i 51 corsi di laurea triennali e a ciclo unico attivi per l’anno accademico 2020-2021 nelle 12 facoltà dei cinque campus: Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma. Un programma articolato che ha l’obiettivo di accompagnare gli studenti delle scuole superiori alle soglie della maturità nell’individuare il percorso formativo più in linea con le proprie attitudini e aspettative. «Dopo un anno scolastico segnato da lunghe chiusure e didattica a distanza, i ragazzi sono chiamati a scegliere un percorso per il proprio futuro», afferma Michele Faldi, direttore Offerta Formativa, Promozione, Orientamento e Tutorato dell’Università Cattolica. «Con l’Open Week l’Ateneo intende aiutarli offrendo un focus dettagliato su corsi di laurea, didattica dual mode, servizi, strutture, tirocini, formazione internazionale per rendere più consapevole una scelta fondamentale per il futuro di ciascun giovane».

Si parte lunedì 10 maggio con una formula che sarà replicata per tutta la settimana: presentazioni quotidiane di due facoltà (ore 14.30; ore 16.30); incontri focalizzati su quanto costa studiare in Cattolica (ore 17.30 nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì); approfondimenti sulle procedure di ammissione ai corsi (tutti i giorni doppio appuntamento: ore 16.30; ore 18.00); dirette Instagram con tutor, studenti e alumni (prima diretta alle ore 17.00; seconda alle ore 18.30). Ad alzare virtualmente il sipario dell’Open Week saranno il 10 maggio Economia e Giurisprudenza e Scienze agrarie, alimentari e ambientali, presentate rispettivamente dai presidi Anna Maria Fellegara e Marco Trevisan. Martedì 11 maggio sarà il turno di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative e Scienze della formazione con i presidi Elena Beccalli e Domenico Simeone. Mercoledì 12 maggio si alterneranno sul palco digitale Scienze matematiche, fisiche e naturali e Scienze politiche e sociali, con i presidi Maurizio Paolini e Guido Merzoni.

Giovedì 13 maggio toccherà ai presidi Rocco Bellantone di Medicina e chirurgia, e Stefano Solimano di Giurisprudenza illustrare le facoltà. Venerdì 14 maggio protagoniste della giornata saranno Lettere e filosofia ed Economia con i presidi Angelo Bianchi e Antonella Occhino. Chiuderanno la settimana Psicologia e Scienze linguistiche e letterature straniere, con i presidi Alessandro Antonietti e Giovanni Gobber. Tutte le giornate saranno accompagnate da una programmazione quotidiana di Podcast che affronteranno diverse tematiche: scelta della facoltà e corsi di laurea; didattica digitale; diritto allo studio; interazione tra università e mondo del lavoro; valore della formazione e delle esperienze internazionali; servizi e vita da campus.

Un’offerta formativa, quella dell’Università Cattolica, che guarda al mondo con i suoi 20 programmi di studio in lingua inglese (tra corsi si laurea triennale e magistrale e curricula) e 28 double degree. Come testimonia anche unicatt.eu, il nuovo sito istituzionale in lingua inglese che offrirà agli utenti internazionali un’esperienza di navigazione quanto più possibile speculare tra italiano e inglese. Il portale, oltre che dialogare con le istituzioni accademiche, si rivolge in modo diretto alle future matricole, offrendo loro, fin dalla homepage, un accesso rapido alle occasioni di orientamento, ai corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico offerti dall’Ateneo e a tutte le informazioni legate all’immatricolazione.