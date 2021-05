Ordine degli Architetti: consiglio a maggioranza femminile. Verso la prima presidente

Sono stati comunicati ufficialmente i risultati delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Architetti della provincia di Piacenza che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni fino al 2025.

Il nuovo consiglio di undici componenti ha una maggioranza tutta al femminile (sei degli eletti sono donne, tre delle quali hanno raccolto il maggior numero di voti) e si profila così l’elezione della prima presidente donna dell’Ordine degli Architetti di Piacenza dalla sua costituzione. La consigliera eletta con più voti è l’architetto Loredana Mazzocchi (95), seguita da Maria Teresa Bricchi (95) e da Cristina Accorsi (88): sarà il nuovo consiglio in una prossima riunione a indicare il presidente e le altre cariche dell’Ordine. Le elezioni che hanno coinvolto gli architetti piacentini si sono svolte il 12, 13, 14 e 15 maggio, a scadenza del secondo mandato alla presidenza di Giuseppe Baracchi, che da statuto non si è potuto più ricandidare come diversi componenti del consiglio uscente.

Il presidente uscente Giuseppe Baracchi e la più votata del nuovo consiglio Loredana Mazzocchi.

L’esito completo delle elezioni per il rinnovo del consiglio composto da undici membri è stato pubblicato sul sito dell’Ordine degli Architetti, ecco i numeri del voto:

Votanti n. 224, schede bianche n. 3, schede valide n. 224, voti validi n. 1361

Voti per la “Sezione A”

MAZZOCCHI LOREDANA voti n. 98

BRICCHI MARIA TERESA voti n. 95

ACCORSI CRISTINA voti n. 88

ALBONETTI FILIPPO voti n. 82

FARISELLI MARCELLA voti n. 82

MUTTI PAOLA voti n. 73

CARAGNANO UGO voti n. 71

TAPPANI EMILIO voti n. 69

BOIARDI FABIO voti n. 68

SOGNI MARTINA voti n. 64

RATTI ENRICO voti n. 61

FIORANI CHIARA voti n. 58

FORNARI MATTIA voti n. 56

GIANCANI ALBERTO voti n. 56

ELMIGER VALENTINA voti n. 52

TAGLIAFICHI MATTEO voti n. 51

SESENNA CLAUDIO voti n. 49

VOJKIC BORIS voti n. 48

BOLZONI STEFANO voti n. 31

e per la “Sezione B” l’architetto iunior:

TAGLIAFERRI MARCELLO voti n. 109

Sono pertanto risultati eletti:

“Sezione A” arch. Mazzocchi Loredana voti n. 98

arch. Bricchi Maria Teresa voti n. 95

arch. Accorsi Cristina voti n. 88

arch. Albonetti Filippo voti n. 82

arch. Fariselli Marcella voti n. 82

arch. Mutti Paola voti n. 73

arch. Caragnano Ugo voti n. 71

arch. Tappani Emilio voti n. 69

arch. Boiardi Fabio voti n. 68

arch. Sogni Martina voti n. 64

“Sezione B” arch. iunior Tagliaferri Marcello voti n. 109