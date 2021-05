Ospedale Castello, Fratelli d’Italia “Attivare pronto soccorso operativo h24”

Il Gruppo castellano di Fratelli d’Italia esprime “soddisfazione” per le risposte ricevute dal direttore generale dell’Ausl Piacenza Luca Baldino alle domande poste qualche settimana fa ai dirigenti dell’azienda sanitaria.

“Già nell’ultima nota – spiegano – FdI si congratulava per l’esito dell’incontro avvenuto tra il Sindaco Fontana e il DG Baldino, relativo alla questione del depotenziamento del nosocomio castellano ottenendo la garanzia di avere in tempi brevi, oltre che la ristrutturazione del reparto di Cardiologia, un nuovo reparto di Sub intensiva fondamentale per il periodo pandemico in corso e il ritorno a Castel San Giovanni del reparto di Riabilitazione”.

“Apprendiamo inoltre oggi, 6 maggio, che l’Ausl sulla base della dichiarazione del Dg ha intenzione nel prossimo futuro di riaprire il Pronto Soccorso castellano per sole 12 ore al giorno. Tenuto conto della emergenza pandemica, delle vaccinazioni in corso, dell’allentamento della pressione sulle Terapie Intensive (a Piacenza e in Italia) crediamo invece sia doverosa l’attivazione da parte dell’Azienda di un pronto soccorso operativo h/24, in modo da fornire finalmente un completo ed efficace servizio ai cittadini castellani e alle migliaia di utenze di tutta la Val Tidone”.

“Il gruppo FdI – concludono – continuerà a vigilare in modo costante e costruttivo sulle vicende del nosocomio castellano, affinché si concretizzino le promesse e i progetti presentati dalla dirigenza della Ausl di Piacenza”.