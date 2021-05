E’ partita da Piazza Cavalli la quarta tappa del Giro d’Italia: da “Piacenza a Sestola” (186 chilometri e un dislivello di 1.800 metri), con il passaggio lungo la Statale 9 anche i Comuni di Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola d’Arda e Alseno.

Nella fotogallery la presentazione delle squadre dalla piazza e il momento della partenza con vari scatti in centro storico. Una partenza “bagnata” dalla pioggia che si è intensificata proprio con il via della carovana rosa. Il gruppo delle squadre è transitato compatto a velocità contenuta in via Cavour davanti a Palazzo Farnese tra due ali di pubblico.

La partenza della tappa è avvenuta puntuale alle ore 12 e 05: a sventolare la bandiera rosa il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri. Il gruppone dei ciclisti ha prseguito per viale Risorgimento, Viale Sant’Ambrogio, Via La Primogenita, Piazzale Roma per poi procedere in Via Colombo e Via Emilia Parmense diretto a Pontenure e a Fiorenzuola prima di proseguire verso il parmense (LA SCHEDA).

A precedere la partenza la presentazione di tutte le squadre in gara sul palco di Piazza Cavalli: maglia rosa al via a Piacenza Filippo Ganna, che precede in classifica generale Tobias Foss e Remco Evenepoel. Per la corsa rosa è un ritorno nella nostra provincia (l’ultima volta nel piacentino era stata il 22 maggio del 2019) e si stima una presenza di 1500 persone: “Questa è per noi una occasione straordinaria – aveva sottolineato il sindaco Barbieri in occasione della presentazione -, vogliamo dimostrare lo slancio del piacentini, la voglia di fare anche bei giorni più difficili. Spero che questo evento possa essere visto dai nostri cittadini come un’occasione per essere comunità, stare insieme e fare festa”.

IL PASSAGGIO DAVANTI A PALAZZO FARNESE