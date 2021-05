Partita la Virtual Half Marathon: si corre per solidarietà

E’ partita alle 9 di domenica mattina la Virtual Placentia Half Marathon 2021 organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Placentia, in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna.

In tanti runners hanno raccolto l’invito a correre, nonostante l’impossibilità di farlo insieme a causa delle misure anticovid, in sincrono. Grazie ad un’app che ha permette di partecipare alla corsa o alla camminata in qualunque posto, nel rispetto delle normative previste. Per mezzo della geolocalizzazione con pettorale, ciascun iscritto avrà alla fine della gara un risultato cronometrico della prova, tracciato individualmente e stampabile tutto predisposto sul sito www.placentiahalfmarathon.org

Ecco alcuni video e foto dalla pagina Facebook della Placentia Half Marathon

Km 21,097 e km 10,00 sono i percorsi previsti rispettando le regole contro il covid in vigore: ogni runner viene seguito da TDS Timing Data Server. Il tracciamento è reso disponibile al pubblico, che può vedere dove si trova la persona seguita, e viene aggregato ai dati degli altri concorrenti fornendo una classifica in tempo reale in ogni punto del percorso “ufficiale”.

Le donazioni saranno a favore di Unicef Italia Onlus-Progetti Covid-19 e Progetto Vita. Al momento dell’iscrizione alla “Virtual PHM” alla “21,097 km in 7 giorni” si può infatti scegliere a chi devolvere il contributo.

In Piazza Cavalli è stato allestito piccolo villaggio con alcuni gazebo per gestire le operazioni di trasmissione e comunicazione con tutti i partecipanti (via internet e social). Momento centrale della mattina, alle 11.30, la consegna di targhe personalizzate a tutti i responsabili del Servizio Sanitario che operano in Provincia e che da sempre collaborano nella realizzazione della maratona. La manifestazione si conclude alle ore 12.