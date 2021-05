Pass europeo nei 100m per la giovane Nervetti. Incetta di medaglie regionali

Atletica Piacenza: Nervetti europea e incetta di medaglie regionali.

L’Atletica Piacenza ha raccolto risultati entusiasmanti nella due giorni dei Campionati regionali Assoluti tenutisi il 29 e 30 maggio al Campus Pino Dordoni.

Una straordinaria Eleonora Nervetti ha vinto l’oro nei 100m con il tempo di 11”83, standard minimo per partecipare ai Campionati europei under20. Soddisfazione immensa per il sodalizio biancorosso e il tecnico Giovanni Baldini.

Campionessa regionale anche Rebecca Cravedi, che ha corso i 200m in 24”42, personale valido anche come minimo per i Campionati italiani Assoluti.

La staffetta 4×100 composta da Giulia Maria Perotti, Rebecca Cravedi, Vittoria Ferrari ed Eleonora Nervetti ha vinto la medaglia d’oro, correndo il giro di pista in 47”75, minimo per i Campionati italiani assoluti. Altra vittoria per la staffetta 4×400 composta da Viola Borotti, Mia Albasi, Sofia Joy Sperzagni e Giulia Lamberti, capace di correre il miglio in 4’24”00.

Medaglia d’argento e record personale per Monia Harbi, che si è esibita in un ottimo 800m, chiuso in 2’23”10.

Altro argento sempre dal mezzofondo grazie a Giovanni Tuzzi, che ha finalmente abbattuto il muro dei 4 minuti, arrivando a 3’58”10. Tuzzi ha poi vinto la caldissima gara dei 5000m, correndo la distanza in 15’04”73, seguito dal compagno di squadra Elia Rebecchi, secondo in 15’30”59.

Bronzo per Allegra Santelli, che ha fatto registrare un eccellente 5’00”70 sui 1500 femminili.

Bronzo anche per Adele Sundas, che ha valicato l’asticella posta a 3,10m nel salto con l’asta.

Bronzo e primato personale nel salto in lungo per Tommaso Boiardi, che ha superato se stesso lasciando nella sabbia l’impronta a 6,75m.

Medaglia di bronzo per Andrea Rinaldi, che si è distinto nel lancio del martello per un lancio a 42,00m.

Altra medaglia di bronzo grazie a Sebastiano Labò, che ha scagliato il peso a 12,64m, suo personale con il peso da 7,260kg.

Record personale e quarta piazza per Mattia Bongiorni, che prosegue il suo miglioramento correndo un eccellente 400 in 49”87. Sempre nei 400m, ma al femminile, si è migliorata di più di un secondo anche Chiara Dallavalle, 58”88.

Primato personale per Sofia Porcari sui 400hs, corsi con l’eccellente tempo di 1’06”10.

Record personale anche per Tommaso Fezzi, che nel salto in alto ha valicato l’asticella posta a 1,73m.

Si è migliorato anche Leonardo Soldi nel salto triplo, che ha balzato a 12,52m.

Negli stessi giorni, si è svolta la finale regionale dei Campionati di Società Cadetti a Ravenna.

Anna Pissarotti ha vinto la gara dei 300hs, con il record personale di 46”49 La stessa Anna ha poi corso gli 80hs, chiusi in quarta piazza con il tempo di 12”99.

Argento per Andrea Palazzina nel lancio del martello, scagliato a 33,26m, suo record personale.

Medaglia di bronzo per Lisa Russo nei 2000m, chiusi in 7’03”42. Sempre Lisa ha poi conquistato il quinto posto con personal best sui 1000m, chiusi in 3’12”54.

Altro bronzo per la staffetta 4×100 Cadette, composta da Sofia Cefalotti, Ilaria Ricchetti, Sveva Russo e Chiara Sverzellati, capace diconcludere il giro di pista in 53”26.

Quarto posto e record personale per Chiara Sverzellati negli 80m, chiusi in 10”58.

Quarto posto nel lancio del giavellotto per Sara Dell’Orto, che ha scagliato l’attrezzo a 19,64m.

Bel primato personale per Carolina Quagliaroli, capace di valicare l’asticella posta a 1,46m nel salto in alto.

5 ori, 3 argenti e 7 bronzi nonché numerosi primati personali e, soprattutto, risultati di caratura internazionale hanno caratterizzato questo ultimo fine settimana agonistico dell’Atletica Piacenza, che consolida la sua ragion d’essere: valorizzare i talenti del territorio piacentino.