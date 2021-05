Passa il Giro d’Italia, a Cadeo in campo 40 volontari

A Cadeo (Piacenza) tutti in pista per il 104º Giro d’Italia. A sfilare in paese non solo i ciclisti del Giro ma oltre 40 volontari che hanno presidiato gli accessi alla via Emilia.

“Dopo un anno lungo e difficile segnato dalla pandemia, questo evento è stata una boccata di ossigeno e di piacevoli emozioni per il nostro territorio – spiega Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -. E’ stato emozionante vedere tanti cittadini e membri delle nostre associazioni locali e provinciali mettersi a disposizione per lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Un gesto semplice ma dimostrazione di grande senso civico”. Volontari che stamattina sono stati accolti davanti al Municipio direttamente dal sindaco Bricconi e dalla vicesindaca Marica Toma.

“A coordinare tutta la macchina organizzativa era presente il comandante della nostra Polizia Municipale, Daniele Pezza – aggiunge Bricconi – che ha organizzato la giornata predisponendo ordinanze, ripartendo i compiti tra i volontari e assegnando vie ed intersezioni da presidiare. Tra i volontari, in prima linea, anche Giovanni Cerioni, ex assessore del Comune di Cadeo, per 24 anni presidente provinciale della Federciclismo e attualmente Fiduciario Coni.

A salutare il passaggio del Giro d’Italia i cartelli di “saluto” a Cadeo, a ingresso paese, e sulla facciata del Municipio; ma soprattutto i numerosi cittadini, a cui a pochi minuti dal passaggio si sono uniti diversi studenti della scuola primaria usciti da scuola per la pausa pranzo, tutti muniti delle bandierine dell’evento offerte dal Comune di Cadeo e distribuite nel corso della mattinata.