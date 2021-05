Un ringraziamento alla città che lo ha “adottato” ormai 50 anni fa. Ma anche un lascito prezioso per i giovani che, consultando gli scaffali del Salone filosofi della Biblioteca Passerini Landi, potranno attingere a un vasto e variegato repertorio di volumi in diverse lingue, soprattutto riguardante la Storia dell’arte italiana ed europea, altrimenti difficilmente reperibile.

E’ questo il senso dell’immensa donazione – circa 8mila libri in tutto – del professore scozzese Charles MacKay alla biblioteca piacentina, presentata nel novembre del 2019. Un aggiornamento sul meticoloso e complesso lavoro di catalogazione della collezione – molti libri verranno inseriti anche nel catalogo nazionale – è stato dato nella mattinata del 10 maggio 2021, proprio nel Salone dei filosofi della Passerini Landi. “Si tratta di un percorso in tre step – ha spiegato Jonathan Papamarenghi, assessore alla Cultura del Comune di Piacenza -, partito ormai due anni fa e che oggi è giunto a circa due terzi. Degli 8mila volumi, infatti, grazie al lavoro dei dipendenti della biblioteca, ne sono stati catalogati circa 5mila”. Un importante contributo economico all’intera operazione arriva dalla Banca di Piacenza, attraverso lo strumento dell’art bonus. “Abbiamo aderito subito a questa iniziativa – ha sottolineato Pietro Coppelli, condirettore generale della Banca -: una donazione così significativa, infatti, non poteva non avere un’adeguata catalogazione”.

Foto 2 di 2



A rappresentare il professor MacKay, indisponibile per ragioni di salute, uno dei suoi primi allievi piacentini alla scuola di inglese: l’avvocato Franco Spezia. “La sua donazione è un segno di gratitudine per la città che lo ha accolto tanti anni fa – ha sottolineato -, ma soprattutto un dono per le giovani generazioni e un invito a riscoprire la bellezza della lettura su carta”. Graziano Villaggi, responsabile del Servizio Biblioteche del Comune di Piacenza, ha notato come, grazie ai libri di MacKay, il Salone dei filosofi “sta assumendo un nuovo aspetto: la biblioteca, infatti, è un organismo che cresce e cambia. Potremo valorizzare queste opere anche con delle mostre, le possibilità sono tante e si possono sviluppare numerosi percorsi: per esempio focalizzandoci su temi che vanno dalle vetrate delle cattedrali alle città medioevali, passando per la cucina fino all’Inghilterra della Regina Elisabetta, e tanto altro”.