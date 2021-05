Per la Bakery non si disputeranno le semifinali di Play Off, ma è già Finale

Arriva la conferma ufficiale dalla FIP: non si disputeranno le semifinali di Play Off Serie B Old Wild West tra Bakery Basket Piacenza e RivieraBanca Basket Rimini.

Dopo la notizia della positività del coach riminese Massimo Bernardi arrivata dopo Gara 2 con Cremona, successivamente, nella settimana in corso, sono state rilevate diverse altre positività nel gruppo squadra che hanno costretto la RBR a prendere la sofferta decisione di dover rinunciare alla serie.

La Bakery Basket Piacenza, il Presidente Marco Beccari, e tutti i tifosi biancorossi augurano una pronta guarigione alla RivieraBanca Basket Rimini.